Быстрое замедление инфляции создает риски для банков, заявил Силуанов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Быстрое замедление инфляции создаёт риски для российских банков, но дает больше возможностей для экономики привлекать ресурсы, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Снижение инфляции создаёт риски особенно для финансовых институтов, в том числе и для банков", — сказал Силуанов, выступая на форуме "Россия зовёт"

"Потому что здесь приходится больше уделять внимания эффективность деятельности, управленческим решениям в финансовом секторе", — добавил он.

С другой стороны, по словам Силуанова, снижение ставок и снижение инфляции даёт больше возможностей для экономики привлекать ресурсы, проявлять кредитную активность, больше внимания уделять инвестициям.