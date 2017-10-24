Минфин не связывает правки валютного законодательства с "ожиданием кризиса"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Минфин РФ давно обсуждает отмену обязательного возврата валютной выручки экспортёров в страну; не связывает это с ожиданием кризиса, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

Во вторник газета " Ведомости " со ссылкой на доклад министра финансов Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву написала, что Минфин РФ для либерализации валютного законодательства хочет отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну, а взамен просит дать ЦБ РФ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения.

"Давняя тема, давно ее обсуждаем", — сказал Колычев журналистам в кулуарах форума "Россия зовёт!", комментируя предложение Минфина.

"Нет, это говорит о том, как проще сделать расчёты за внешнеторговые поставки и потоки капитала", — ответил он на вопрос о том, связано ли предложение Минфина с ожиданием кризиса в РФ.