Суд отказался приостановить иск "дочки" Siemens к структурам "Ростеха"

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался приостановить производство по иску российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" — ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) – по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец, производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), в этом иске просит признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года.

Суд во вторник отказался удовлетворить ходатайство ответчиков о приостановлении производства по делу. "В удовлетворении ходатайства отказать", — огласила резолютивную часть определения судья Аюна Цыдыпова.