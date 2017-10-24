СМИ: Минфин предложил вводить жесткие валютные ограничения в случае кризиса

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Минфин РФ для либерализации валютного законодательства хочет отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну, а взамен просит дать ЦБ РФ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на доклад министра финансов Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.

Среди таких ограничений — требовать от экспортеров репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги, пишет издание. Такие поправки предлагается внести в закон о валютном контроле. Сейчас валютные операции между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений.

Эти меры "на всякий случай", объясняет федеральный чиновник: опыт 2014 года заставляет быть готовыми к любой ситуации, хотя сейчас нет повода для беспокойства. Что будет считаться таким случаем, пока обсуждается.

В 2014 году был принят закон, давший правительству право устанавливать минимальную долю расчетов в рублях по экспортным операциям. Новая же норма будет иметь широкий охват и будет касаться всех, рассказывает чиновник, в том числе тех, кто временно инвестирует в российские активы. Инвесторы могут воспринять такие меры негативно, признает он, обещая действовать аккуратно.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров считает, что отчасти это может быть связано с возможностью расширения американских санкций и введения запрета на владение российским суверенным долгом. По его мнению, введение санкций создаст сильную напряженность на рынке облигаций, особенно суверенных. Очень много иностранцев в последний год их покупали из-за высокой доходности, среди них много американцев, – это грозит резким ростом спроса на валюту.

Совещаний у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на эту тему не было, сообщила его пресс-секретарь Наталья Тимакова. Представитель ЦБ не смог оперативно прокомментировать письмо. Представитель Минфина не комментирует переписку с премьером.