Россия хочет организовать производство вертолетов в Мексике

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в понедельник, что в Мексике может быть организовано производство российских вертолетов.

"С утра мы встречались с министром обороны Мексики и получили подсказку – рассмотреть возможность создания производства вертолетов в Мексике, рассчитывая, таким образом, на рынок Латинской Америки", — сказал Мантуров журналистам по итогам своего участия в заседании деловой миссии "Торгово-промышленный диалог России и Мексики" в Мехико.

Он пообещал, что после возвращения в Россию подробно изучит данный вопрос. "Мы проанализируем это в свете наших обсуждений с министром экономики Мексики и (президентом компании Interjet Мигелем) Алеманом в части привлечения предприятий авиакосмической отрасли Мексики к производству компонентов, возможно, к разработке новых направлений в области авиации, это очень своевременно, чтобы расширять возможности освоения рынков Латинской Америки", — отметил российский министр.

Мантуров также заявил, что Россия заинтересована в расширении поставок вертолетов не только для министерства военно-морского флота Мексики, но и для гражданского сектора.

По его словам, сейчас сложно обходиться без развития новых направлений, цифровой экономики, без создания цифровых фабрик будущего, "умных" производств. "Время простых торговых отношений ушло, сегодня каждая страна заинтересована в создании добавленной стоимости, новых компетенций, тех отраслей, где будут востребованы молодые кадры", — подчеркнул Мантуров.