Международные корпорации продолжают работать с Россией, несмотря на санкции

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Многие крупнейшие транснациональные корпорации продолжают работать с Россией, несмотря на санкции, заявил в понедельник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Такой интерес обусловлен тем, что мы установили четкие, привлекательные и неизменные в долгосрочном периоде условия работы на российском рынке", — заявил Мантуров в ходе своего выступления на заседании деловой миссии "Торгово-промышленный диалог России и Мексики" в Мехико.

По его словам, для новых крупных инвестиционных проектов, независимо от национального капитала, в случае заключения специального инвестиционного контракта предоставляется целый пакет преференций на 10 лет. "А по таким направлениям, как инвестиционно-технологическое, где у нашей страны отсутствуют какие-то компетенции, мы готовы предоставлять таким компаниям льготные условия на период до 20 лет", — отметил министр.

Мантуров подчеркнул, что эти условия не подлежат пересмотру даже в случае изменения российского законодательства. "Россия и Мексика во многом используют схожие подходы в части создания свободных экономических зон и по поддержке высокотехнологического экспорта. При этом обе страны имеют широкие торгово-экономические связи со многими другими государствами, а это выход на новые емкие рынки сбыта", — добавил глава Минпрома.

Он призвал мексиканский бизнес локализовывать свое производство в России. "Я буду продвигать продукцию мексиканских компаний, которые будут локализовывать свое производство в России, и никак не буду стесняться, если эта мексиканская продукция будет попадать на рынки третьих стран. Готов с удовольствием продвигать вашу продукцию", — заметил Мантуров.