Фрадков оценил экспортный потенциал масел "Лукойла" в $80-100 миллионов

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Экспортный потенциал поставок за рубеж моторных масел "Лукойла" может составлять 80-100 миллионов долларов, заявил в понедельник РИА Новости генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

"Это очень большой потенциал, имея в виду известный бренд "Лукойла". Оборот может быть миллионов под 80-100 миллионов долларов", — сказал Фрадков.

Он напомнил, что недавно РЭЦ и "Лукойл" подписали рамочное соглашение о поставке продукции компании за рубеж. "Моторные масла – одна из его тем, которую мы очень активно продвигаем. Это рынок и Ближнего Востока, и Турции, и Северной Африки и, конечно, рынок Латинской Америки", — заметил глава РЭЦ.