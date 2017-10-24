Россия и Мексика расширят сотрудничество в сфере сельского хозяйства

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Мексика и Россия договорились расширить сотрудничество в области сельского хозяйства по итогам встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с мексиканским министром сельского хозяйства Хосе Кальсадой Ровиросой, сообщил РИА Новости генеральный координатор управления общественных связей ведомства Франсиско Вальехо.

"Оба правительства расширят торговлю в сфере сельхозпродукции как часть стратегии по диверсификации рынков, объявленной правительством республики Мексики", – сказал Вальехо.

По его словам, стороны отметили прогресс в части согласования зоосанитарных протоколов по экспорту говядины и свинины, молочных продуктов и мяса птицы. Достигнута договоренность об обмене информацией и санитарными протоколами для укрепления торговли тропическими фруктами и мексиканскими напитками, а также для поставок в Мексику пшеницы, удобрений и сельскохозяйственной техники.

Мантуров находится в Мексике в сопровождении большой делегации российских бизнесменов. Он участвовал в работе Делового форума в Сан-Луис-Потоси и в заседании деловой миссии "Торгово-промышленный диалог России и Мексики" в Мехико. После Мексики Мантуров отправляется в Парагвай и Колумбию.