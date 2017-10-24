Россия и Мексика расширят сотрудничество в сфере сельского хозяйства

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Мексика и Россия договорились расширить сотрудничество в области сельского хозяйства по итогам встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с мексиканским министром сельского хозяйства Хосе Кальсадой Ровиросой, сообщил РИА Новости генеральный координатор управления общественных связей ведомства Франсиско Вальехо.
"Оба правительства расширят торговлю в сфере сельхозпродукции как часть стратегии по диверсификации рынков, объявленной правительством республики Мексики", – сказал Вальехо.
Мантуров находится в Мексике в сопровождении большой делегации российских бизнесменов. Он участвовал в работе Делового форума в Сан-Луис-Потоси и в заседании деловой миссии "Торгово-промышленный диалог России и Мексики" в Мехико. После Мексики Мантуров отправляется в Парагвай и Колумбию.