Рост экспорта автопрома из России составил около 30% за неполный год

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков заявил в понедельник, что за неполный 2017 год рост экспорта автопрома из России составил около 30%.
По его словам, РЭЦ поддержал поставки автомобильной техники на Кубу. "У нас большой проект на 200 миллионов долларов – это поставки "КамАЗов". Это первый за многие годы проект по поставке российских "КамАЗов" в Латинскую Америку, в частности, на Кубу. Они уже поставлены, уже ездят по Гаване. Эта поставка сопровождается строительством центра техобслуживания, что тоже очень важно для нас в деле закрепления на этом рынке", — отметил глава центра.
Гендиректор РЭЦ отметил крупный проект модернизации железных дорог Кубы, который намерен реализовать холдинг "РЖД". "РЖД" ведет переговоры с кубинской стороной. Мы там определенную часть финансирования организовываем, это очень крупный проект на несколько лет", — пояснил Фрадков.
Говоря о возможностях диверсификации поставок российской продукции в Мексику, Фрадков обратил внимание, что это может быть осуществлено за счет поставок нефтегазового и энергетического оборудования, авиатехники (самолетов и вертолетов), радиоэлектронного и радионавигационного оборудования.