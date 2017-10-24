Рост экспорта автопрома из России составил около 30% за неполный год

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков заявил в понедельник, что за неполный 2017 год рост экспорта автопрома из России составил около 30%.

"У нас очень серьезно растет экспорт автопрома. По итогам семи-восьми месяцев года рост экспорта автопрома составляет около 30%, это огромная цифра, но с другой стороны нам понятна немножко низкая база, но, тем не менее, показатели серьезные", — сказал Фрадков РИА Новости.

По его словам, РЭЦ поддержал поставки автомобильной техники на Кубу. "У нас большой проект на 200 миллионов долларов – это поставки "КамАЗов". Это первый за многие годы проект по поставке российских "КамАЗов" в Латинскую Америку, в частности, на Кубу. Они уже поставлены, уже ездят по Гаване. Эта поставка сопровождается строительством центра техобслуживания, что тоже очень важно для нас в деле закрепления на этом рынке", — отметил глава центра.

Фрадков рассказал, что сейчас РЭЦ понемногу начинает работать и по Мексике. "В первую очередь я имею в виду поставки "УАЗ". Другие страны Латинской Америки пока в проработке, но примеры "КамАЗа", "УАЗа", в какой-то степени "АвтоВАЗа" будут показательны для латиноамериканских стран. Сейчас мы едем в Парагвай и Колумбию, может, там тоже эти варианты предложим", – добавил Фрадков.

Гендиректор РЭЦ отметил крупный проект модернизации железных дорог Кубы, который намерен реализовать холдинг "РЖД". "РЖД" ведет переговоры с кубинской стороной. Мы там определенную часть финансирования организовываем, это очень крупный проект на несколько лет", — пояснил Фрадков.

Ранее холдинг сообщил о подписании с Союзом железных дорог "Железные дороги Кубы" контрактного соглашения по проекту восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы. Планируется, что сам контракт, стоимость которого составляет 1,9 миллиарда евро, будет подписан до конца 2017 года после окончательного согласования сторонами его деталей.

Говоря о возможностях диверсификации поставок российской продукции в Мексику, Фрадков обратил внимание, что это может быть осуществлено за счет поставок нефтегазового и энергетического оборудования, авиатехники (самолетов и вертолетов), радиоэлектронного и радионавигационного оборудования.