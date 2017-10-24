Российский экспортный центр готов поддерживать экспорт самолета МС-21

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Российский экспортный центр (РЭЦ) готов поддерживать экспортные поставки самолета МС-21, сообщил в понедельник РИА Новости генеральный директор центра Петр Фрадков.

"Это наш формат, хотя самолет еще сертифицируется, мы уже предварительно начали переговоры с "Иркутом" о структуре финансирования экспортных продаж, в том числе и в Мексику", — заявил Фрадков.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что поставки самолета МС-21 в Мексику могут начаться с 2021 года. В воскресенье об интересе мексиканского авиаперевозчика Interjet к МС-21 РИА Новости сообщил президент этой компании Мигель Алеман Веласко.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты Ту, Як и Ан.