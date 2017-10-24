"Группа ГАЗ" изучает возможность поставок автомобилей в Мексику

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Компания "Группа ГАЗ" изучает возможность поставок коммерческих автомобилей в Мексику и участия в программе по модернизации общественного транспорта страны, в частности, автобусов, сообщил РИА Новости директор по экспорту группы Леонид Долгов.

"В ближайший год мы не исключаем достижения каких-либо договоренностей", — сказал он в кулуарах заседания деловой миссии "Торгово-промышленный диалог России и Мексики" в Мехико.

По словам Долгова, компания также рассматривает возможность организации сборки автомобилей. "Мексика – самый перспективный рынок в Латинской Америке. Мы не хотим его игнорировать", — отметил он. Долгов уточнил, что экологические стандарты для транспорта Мексики аналогичны российским.

"Группа ГАЗ" входит в корпорацию "Русские машины" диверсифицированных промышленных групп "Базовый элемент" бизнесмена Олега Дерипаски. ГАЗ является одним из крупнейших производителей коммерческой техники в Европе и экспортером в более чем 40 стран. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, силовые агрегаты и автокомпоненты. Штаб-квартира "Группы ГАЗ" расположена в Нижнем Новгороде.