Мексика планирует купить до 15 российских вертолетов "Ансат" к 2020 году

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексиканская компания Craft Avia Center намерена к 2020 года приобрести до 15 российских вертолетов "Ансат", заявил в понедельник РИА Новости глава компании Хосе де Висенте Лапуэрта.
"Пока у нас есть коммерческое предложение о покупке одного вертолета, но в период до 2020 года мы могли бы купить до 15 "Ансатов", — сказал де Висенте Лапуэрта.
Глава Craft Avia Center рассказал также, что в Гвадалахаре уже началось строительство центра для обслуживания будущих вертолетов "Ансат". "Его мощность, безопасность и цена делают этот вертолет наиболее конкурентоспособным по сравнению с аналогами из Западной Европы и США", – отметил он.
"Сегодня были переговоры Мантурова и министра обороны, на которых гипотетически обсуждались эти вопросы. Конкретных планов нет. Мы такую работу ведем с нашими коллегами, завтра (во вторник) тоже запланирована встреча совместно с "Рособоронэкспортом" по обсуждению вопросов о возможной поставке новых вертолетов и послепродажного обслуживания", — сказал Богинский.
"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет в течение одного часа трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.