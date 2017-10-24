Мексика планирует купить до 15 российских вертолетов "Ансат" к 2020 году

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Мексиканская компания Craft Avia Center намерена к 2020 года приобрести до 15 российских вертолетов "Ансат", заявил в понедельник РИА Новости глава компании Хосе де Висенте Лапуэрта.

"Пока у нас есть коммерческое предложение о покупке одного вертолета, но в период до 2020 года мы могли бы купить до 15 "Ансатов", — сказал де Висенте Лапуэрта.

По его словам, данные вертолеты планируется использовать для ВИП-перевозок, обслуживания корпораций, санитарно-медицинских полетов, а также при пожаротушении. "Мы сейчас вместе с мексиканскими авиационными властями работаем над его сертификацией в Мексике, в 2018 году он должен быть сертифицирован", — отметил де Висенте Лапуэрта.

Глава Craft Avia Center рассказал также, что в Гвадалахаре уже началось строительство центра для обслуживания будущих вертолетов "Ансат". "Его мощность, безопасность и цена делают этот вертолет наиболее конкурентоспособным по сравнению с аналогами из Западной Европы и США", – отметил он.

В свою очередь гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский рассказал журналистам, что в ходе переговоров министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром обороны Мексики обсуждались возможные поставки новых партий российских вертолетов.

"Сегодня были переговоры Мантурова и министра обороны, на которых гипотетически обсуждались эти вопросы. Конкретных планов нет. Мы такую работу ведем с нашими коллегами, завтра (во вторник) тоже запланирована встреча совместно с "Рособоронэкспортом" по обсуждению вопросов о возможной поставке новых вертолетов и послепродажного обслуживания", — сказал Богинский.

Он отметил, что мексиканская сторона очень довольна российской техникой, ее качеством и ремонтом, который был произведен. "Репутация наших вертолетов в Мексике достойная, они участвуют во всех мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий природных катаклизмов", — заявил гендиректор холдинга. В беседе с РИА Новости Богинский также сообщил, что прорабатывается вопрос о возможности сборки гражданских вертолетов российских моделей в Мексике. "Пока речь идет об "Ансате", но это может быть и другой легкий вертолет", — рассказал он.

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет в течение одного часа трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.