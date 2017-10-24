"УАЗ" начнет поставки модели "Патриот" в Мексику через два месяца

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод в ближайшее время начнет поставку в Мексику модели "УАЗ Патриот", заявил директор по экспорту компании Андрей Дорофеев.

"В Мексике такого автомобиля нет, но мы планируем поставку в ближайшие месяцы. Мексика – страна пикапов, их здесь много. Мексика – наша страна, мы здесь однозначно обречены на успех, и в ближайшие два месяца вы увидите этот автомобиль на улицах", — сказал Дорофеев в ходе своего выступления на заседании деловой миссии "Торгово-промышленный диалог России и Мексики" в Мехико.

Ранее в материалах министерства промышленности и торговли России говорилось, что с начала года Ульяновский автомобильный завод уже поставил в Мексику 39 автомобилей "УАЗ Хантер", а до конца года будет поставлено ещё 48 машин. При этом на 2018 год уже подтвержден заказ в объеме 134 автомобиля.

Сейчас внедорожники "УАЗ" продаются на рынке Мексики для частных клиентов, но также активно обсуждается возможность поставок для нужд пожарных служб, спасателей и медиков.