"УАЗ" начнет поставки модели "Патриот" в Мексику через два месяца

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод в ближайшее время начнет поставку в Мексику модели "УАЗ Патриот", заявил директор по экспорту компании Андрей Дорофеев.
Ранее в материалах министерства промышленности и торговли России говорилось, что с начала года Ульяновский автомобильный завод уже поставил в Мексику 39 автомобилей "УАЗ Хантер", а до конца года будет поставлено ещё 48 машин. При этом на 2018 год уже подтвержден заказ в объеме 134 автомобиля.
Сейчас внедорожники "УАЗ" продаются на рынке Мексики для частных клиентов, но также активно обсуждается возможность поставок для нужд пожарных служб, спасателей и медиков.