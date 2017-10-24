"Вертолеты России" рассчитывают выполнить план по выручке на 2017 год

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" планирует выполнить в 2017 году план по выручке, заявил журналистам гендиректор компании Андрей Богинский.

Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" рассчитывают на 228 миллиардов рублей выручки.

Как добавил Богинский, план по поставкам будет реализован полностью в случае своевременной оплаты иностранных заказчиков. "Если получим оплату, отгрузим вертолеты в полном объеме в этом году, если нет – поставка перейдет на январь-февраль следующего года. Для нас это не критично с учетом того, что производственная программа будет выполнена на сто процентов", — сказал он.

Богинский отметил, что совет директоров компании в ноябре рассмотрит новую трехлетнюю программу развития послепродажного обслуживания, включающую в себя создание сервисных центров, складов запасных частей и центров обучения.

Холдинг намерен в 2017 году поставить 220 машин как на внутренний, так и внешний рынок, уточнял ранее гендиректор компании.

"Вертолеты России" — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В 2016 году выручка холдинга по МСФО составила 214,3 миллиарда рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.