"Вертолеты России" рассчитывают выполнить план по выручке на 2017 год

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" планирует выполнить в 2017 году план по выручке, заявил журналистам гендиректор компании Андрей Богинский.
Как добавил Богинский, план по поставкам будет реализован полностью в случае своевременной оплаты иностранных заказчиков. "Если получим оплату, отгрузим вертолеты в полном объеме в этом году, если нет – поставка перейдет на январь-февраль следующего года. Для нас это не критично с учетом того, что производственная программа будет выполнена на сто процентов", — сказал он.
Холдинг намерен в 2017 году поставить 220 машин как на внутренний, так и внешний рынок, уточнял ранее гендиректор компании.
"Вертолеты России" — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В 2016 году выручка холдинга по МСФО составила 214,3 миллиарда рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.