Россия готова начать поставки МС-21 в Мексику с 2021 года

МЕХИКО, 24 окт – РИА Новости. Поставки российского самолета МС-21 в Мексику могут начаться с 2021 года, завил в понедельник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сейчас самолет проходит испытания, а с 2021 года мы готовы его поставлять на мексиканский рынок", – сказал Мантуров в ходе своего выступления на заседании деловой миссии "Торгово-промышленный диалог России и Мексики" в Мехико.

В воскресенье об интересе мексиканского авиаперевозчика Interjet к МС-21 РИА Новости сообщил президент этой компании Мигель Алеман Веласко. По словам главы мексиканской компании, компоненты самолета делают его более легким, МС-21 потребляет меньше топлива.

МС-21 — перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты Ту, Як и Ан.