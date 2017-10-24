"Газпром" прокомментировал заявление Украины по газу

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В "Газпроме" отреагировали на заявление властей Украины об условиях возвращения к закупкам российского газа, отметив, что для этого необходим пересмотр долгосрочных контрактов с европейскими покупателями.

‎"Точка сдачи "Газпромом" газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам", — сказал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Перенести точку учета газа

Ранее в понедельник вице-премьер Украины Владимир Кистион в интервью украинскому интернет-изданию "Экономическая правда" заявил, что Киев может вернуться к закупкам топлива у России, если точка учета газа будет перенесена с западной на восточную границу страны.

"Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это (закупка газа в России — ред.) очень рискованно и безответственно", — сказал Кистион.

Запоздавшее предложение

Предложение Киева пересмотреть организацию транзита российского газа в Евросоюз путем переноса точки учета транзита кажется запоздавшим, заявил аналитик Энергетического центра бизнес-школы Сколково Александр Собко.

"Для России это предложение выглядит в любом случае запоздавшим. Обходные газопроводы уже строятся, а фундаментальные проблемы украинской ГТС, главная из которых — хроническое недоинвестирование, никуда не делись", — сказал Собко РИА Новости.

Как отметил аналитик, перенос точки сдачи-приема газа для европейских потребителей на восточную границу Украины выгоден Киеву тем, что в этом случае он смог бы покупать тот же российский газ, но уже у европейских трейдеров и без дополнительных "накруток" за транспорт, как это происходит в настоящее время, когда российский газ закупается у тех же трейдеров, но по реверсу на западной границе.

Инициатива Порошенко

Однако для России подобная схема, по словам Собко, неинтересна. "Возможно, в будущем такая схема будет принята в качестве "размена" за согласие ЕС на снижение объемов украинского транзита, но пока говорить о таких договоренностях рано", — резюмировал эксперт.

В сентябре украинский лидер Петр Порошенко заявил, что при содействии Евросоюза следует изменить организацию транзита российского газа в ЕС после 2019 года, когда завершится действие текущего контракта. Инициатива Порошенко предусматривает, что европейцы смогут забирать российский газ не на западной границе Украины, как сейчас, а на восточной. Министр энергетики России Александр Новак позднее заявил, что его ведомство считает подобные шаги нецелесообразными.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала топливо из России при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.