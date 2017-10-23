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Экономика

Глава Венето заявил, что немедленно отменил бы антироссийские санкции

20:0723.10.2017
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© РИА Новости / Сергей Старцев Люди на участке для голосования на референдуме об автономии в области Венето, Италия. 22 октября 2017Люди на участке для голосования на референдуме об автономии в области Венето, Италия. 22 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Старцев

ВЕНЕЦИЯ, 23 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Видный итальянский политик Лука Дзайа, возглавляющий область Венето, жители которой на референдуме 22 октября проголосовали за автономию этого северного региона, заявил, что был бы готов отменить антироссийские санкции немедленно.

Референдум в Венето. 22 октября 2017
© AFP 2017 / Miguel Medina
Жители Венето и Ломбардии проголосовали за автономию

"Если бы я мог это сделать, я бы отменил санкции против России сегодня же", — заявил в понедельник президент Венето в интервью РИА Новости.

Подчеркнув абсурдный и пагубный характер санкций ЕС, Дзайа отметил, что, по его мнению, эти ограничительные меры направлены не только против России, но и против Венето.

"Естественно, я, прежде всего, думаю о нашей области, о многих тысячах жителей Венето, которые, в частности, заняты в сельскохозяйственном и агропродовольственном секторах и поддерживают деловые отношения с вашей страной. Эти санкции обходятся нам весьма дорого — примерно в 1 миллиард евро", — сказал он.

Дзайа отметил стремление властей Венето развивать отношения с регионами России, свидетельством чего стало подписание в июне соглашения о дружбе и сотрудничестве с Воронежской областью. Он, в частности, вспомнил, как во время посещения одной из международных ярмарок в Москве был поражен, услышав, что во многих павильонах звучит венецианский диалект.

Голосование во время референдума по автономии итальянской области Венето на избирательном участке в Венеции
© REUTERS / Manuel Silvestri
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"Россию, русских мы в Венето всегда считали нашими друзьями. Когда мы получим автономию, мы, естественно, расширим свои международные связи, и, несомненно, тогда откроются новые возможности", — указал глава области.

Говоря о значении воскресного референдума об автономии Венето, Дзайа назвал его итоги историческими.

"Это прекрасный и яркий результат. Речь идет о более чем 2 миллионах граждан, которые пришли проголосовать, чтобы направить всем четкий сигнал. Они ясно дали понять, что положения Конституции должны применяться, и что автономия должна быть предоставлена Венето. Это именно то, чего мы хотим", — отметил президент.

"Сам факт, что больше двух миллионов человек, несмотря на непогоду и ливень, пошли голосовать, и перед избирательными участками выстроились самые настоящие очереди, — все это ясно свидетельствует о том, насколько важен и значим этот референдум", — заметил он.

По словам Дзайа, теперь областные власти намерены немедленно заняться одобрением "контракта", который станет основой для переговоров, которые Венето в ближайшее время предложит вести Риму.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Этот документ давно готов, мы работали над ним в течение последнего года. Так что "контракт" подготовлен, и теперь мы будем требовать у Рима предоставления полномочий по всем 23 позициям, прописанным в статьях 116 и 117 Конституции (речь идет о компетенции областных властей — ред.), а также по налоговой проблеме", — подчеркнул собеседник РИА Новости. Он также отметил, что власти Венето намерены добиваться от центра права оставлять у себя 90% собираемых в области налогов.

Отвечая на вопрос, какой реакции на свою инициативу в Венеции ждут от центральных властей Италии, Дзайа сказал: "Мы не собираемся объявлять войну Риму. Если у них есть уважение к народу, реакция будет хорошей, и они одобрят наши предложения. Если уважение к народу отсутствует, то они постараются применить тактику "стенка на стенку", но мы и к этому готовы. Мы не отступим назад ни на один миллиметр".

Дзайа также отметил, что исторический успех референдума в Венето положит начало серьезным политическим реформам, необходимость проведения которых в Италии давно назрела.

Голосование на референдуме в Венето. 22 октября 2017
© AP Photo / Luca Bruno
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В ходе состоявшегося 22 октября регионального референдума подавляющее большинство жителей Венето проголосовало за автономию этой североитальянской области. Согласно данным областной избирательной комиссии, за такое решение высказались более 98% принявших участие в голосовании. Всего же в ходе референдума проголосовали свыше 57% местных избирателей.

Референдум об автономии Венето прошел в минувшее воскресенье одновременно с аналогичным голосованием в соседней области Ломбардия. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов были проведены впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами".

Именно на этот особый статус претендуют теперь Ломбардия и Венето. Примечательно, что эти регионы входят в четверку основных итальянских областей, которые переводят в госбюджет Италии больше финансовых средств, чем получают потом из центра в виде субвенций.

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