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Экономика

Больше, чем ждали: российской экономике предрекли рекордный рост

19:5023.10.2017
(обновлено: 19:58 23.10.2017)
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© Fotolia / freshidea Экономическое процветаниеЭкономическое процветание
© Fotolia / freshidea

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Среднегодовые темпы роста российской экономики в ближайшие три года составят 3,3% и превысят среднемировые. Такой прогноз озвучила Российская академия наук (РАН) в докладе "Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России". А в 2021-2025 годах темпы роста будут опережающими — почти 5% в год. О том, почему нынешний год станет отправной точкой восстановления и сложились ли в экономике условия для таких рекордов, — в материале РИА Новости.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Российская экономика начала расти, заявил Кудрин

 

Как поясняют авторы доклада, главным драйвером в первой половине прогноза, до 2025 года, будет внутренний спрос, прежде всего инвестиционный. В ведомстве прогнозируют, что рост инвестиций через три года достигнет 5,7%.

"Устранение тех факторов, которые избыточно сдерживают внутренний спрос, приведет нас к искомым цифрам роста ВВП. Никакого чуда здесь нет, но для этого потребуются определенные действия в области экономической политики", — отметил Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, один из авторов доклада.

© Fotolia / psdesign1Импульс
© Fotolia / psdesign1
Импульс

Фоновый рост

По прогнозу Минэкономразвития (на основе которого сверстан проект бюджета на ближайшие три года), рост экономики в этом и 2018 году составит 2,1%, а в 2019-2020 — 2,2% и 2,3% соответственно.

Прогнозы РАН наблюдатели сочли излишне оптимистичными. Так, по мнению независимого экономиста Дмитрия Мирошниченко, потенциал роста российской экономики в ближайшие три года ограничен 1,5-2%.

Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Липецкой области представят уникальные механизмы привлечения инвестиций

"Это естественный фоновый рост — тот, на которой может рассчитывать экономика без искусственных стимулирующих мер", — считает Мирошниченко. По его мнению, достичь таких высот, которые прогнозируют в РАН, не удастся — даже если нефть будет стоить 140 долларов за баррель, как в 2013 году.

Инвестиции в основной капитал

Опережающий рост экономики, который, по ожиданиям составителей доклада, мы увидим в 2021-2025 годах, будет обусловлен ростом инвестиций в основной капитал. Постепенно запустив экономический рост, мы будем получать дополнительные доходы, которые будут инвестироваться в модернизацию производства и расширение возможностей секторов экономики.

© Fotolia / sakkmesterkeБизнесвумен строит башню из монет
© Fotolia / sakkmesterke
Бизнесвумен строит башню из монет

"В тот момент, когда этот инвестиционный процесс будет наиболее активен, темпы роста будут достигать 5% в год. Впоследствии они естественным образом снизятся, но мы уже будем иметь другую экономику — подушевой ВВП будет в два раза выше", — пояснил Широв.

Комфортная среда и низкие риски

Критики, впрочем, указывают на то, что внутренний спрос не может быть основным драйвером роста на длинных горизонтах, а для того, чтобы людям было комфортно обладать частной собственностью, требуется комфортная среда для инвестиций.

Есть и другой момент: при росте 3% в год — а это не быстрорастущая, а скорее медленно или среднерастущая экономика, инвестиции не будут окупаться так же быстро, как в докризисные годы.

"Такая экономика не может дать инвесторам очень высокую доходность на вложенные средства. А значит, это должно компенсироваться снижением рисков инвестиций в российскую экономику — чего пока не происходит", — отметил Евгений Надоршин, главный экономист "ПФ Капитал".

Выбралась из рецессии

Так или иначе, несмотря на разнящиеся ожидания относительно темпов дальнейшего развития и оценки условий для их достижения, иностранные аналитики с уверенностью констатируют: Россия определенно выбралась из рецессии, самой затяжной за последние два десятка лет, взяв курс на восстановление.

© Fotolia / 3d_generatorРецессия или восстановление
© Fotolia / 3d_generator
Рецессия или восстановление

"В странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, в то время как Россия и Белоруссия вышли из рецессии", — отметили эксперты Всемирного банка в ежегодном докладе. Помогли высокие цены на нефть и "макростабилизация" — в частности, отсутствуют основания для осложнения геополитической ситуации.

Тем не менее прогнозы иностранных экспертов несколько ниже ожиданий правительства (2,1% в 2017 году). Эксперты Всемирного банка ждут от российской экономки в 2017-2018 годах темпов роста на уровне 1,7% и 1,8% соответственно. Аналитики указали на то, что для долгосрочного роста России нужны структурные реформы, а риски все те же: падение цен на нефть и усиление западных санкций.

© Fotolia / Julien EichingerГрафик
© Fotolia / Julien Eichinger
График

Инфляция на минимумах

Авторы доклада также отмечают, что в России и Казахстане инфляция "значительно снизилась с тех двузначных показателей, к которым привело падение цен на нефть".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Инфляция в РФ в октябре опустится ниже 3%, заявил Орешкин

В РАН, кстати, ожидают, что инфляция в России зафиксируется в размере 4% на весь прогнозный период (до 2035 года). При этом в ЦБ предполагают, что в среднесрочной перспективе инфляция может превысить целевые 4%.

Опрошенные Reuters аналитики указали на то, что с начала 2015 года инфляция в России замедлилась почти на 17%. По прогнозу Минэкономразвития, на конец года инфляция будет ниже целевого уровня ЦБ и составит 3,7%.

"Уровень инфляции уже достиг постсоветского минимума, ЦБ может продолжить смягчение денежно-кредитной политики", — считают эксперты. По ожиданиям большинства аналитиков, в октябре Банк России понизит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов.

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