Карлов предложил план вывода "ВИМ-Авиа" из кризиса, сообщил источник

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бизнесмен Борис Карлов предложил Минтрансу и Росавиации план вывода из кризиса авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству перевозчика.

Карлов и его компания Aurora Investments получила от Минтранса и Росавиации три месяца на имплементацию плана стабилизации деятельности авиакомпании, отметил источник.

"Совместно с инвестиционной компанией, банками-кредиторами, а также сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа", Aurora предложила Минтрансу и Росавиации план выхода из кризиса", — сказал он.

Указанная группа, продолжил источник, проанализировала существовавший парк воздушных судов и маршрутную карту "ВИМ-Авиа", выбрала наиболее рентабельные направления, определила воздушные суда, которые будут целесообразнее всего оставить в "ВИМ-2", подготовила предварительный прогноз операционных и финансовых показателей авиакомпании.

Рассматривается возможность конвертации задолженности в капитал "ВИМ-2", отметил собеседник агентства. Ведутся переговоры с топливными компаниями и аэропортами (в частности, с "Домодедово") относительно реструктуризации долга, добавил он.

"Минтранс и Росавиация ознакомились с планом и считают его реалистичным. В результате этого, по предложению Карлова, "ВИМ-Авиа" будет предоставлена 90-дневная отсрочка для проработки всех деталей и завершения юридических процедур", — подчеркнул источник.

"ВИМ-Авиа" в сложной финансовой ситуации. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. В конце сентября с проблемами столкнулись десятки тысяч клиентов перевозчика в России и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.