Медведев призвал продвигать законопроект о прямых договорах в ЖКХ

ГОРКИ, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал разобраться с проблемой долгов управляющих компаний за коммунальные услуги и продвигать законопроект о прямых договорах между потребителями и ресурсоснабжающими организациями в сфере ЖКХ.
"Нужно разбираться с проблемой задолженности за услуги, которые были оказаны в предыдущем сезоне. В частности, нужно обратить внимание на ситуацию, она абсолютно вопиющая, когда люди платят за услуги ЖКХ, причем платят вовремя, а дом из-за недобросовестности управляющей компании отключается от теплоснабжения. Это абсолютно недопустимо, на это необходимо реагировать как по линии исполнительной власти, так и по линии прокурорского и иного воздействия", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Козак в свою очередь констатировал, что долги в сфере ЖКХ растут и остановить этот процесс пока не удается, и подчеркнул, что вопрос требует системных мер. "В настоящее время… подготовлен законопроект, который предусматривает возможного прямого перечисления всех средств от потребителей ресурсоснабжающим предприятиям, чтобы управляющие компании не могли просто распоряжаться, прикасаться к этим деньгам. В ближайшее время надеемся, что внесем в правительство и внесем в Государственную думу", — сказал Козак.
Премьер-министр Медведев отметил, что необходимо провести проверки деятельности управляющих компаний. "Эти управляющие компании, они, видимо, забывают, что оперируют деньгами граждан, это же не их деньги и не кредитные деньги, как правило. Это деньги, которые они собирают, и закон действительно этот нужно продвигать, потому что в ряде случаев это звено — оно излишне, абсолютно. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры?" — подчеркнул премьер.
Подготовленные поправки в Жилищный кодекс РФ предполагают, что договоры ресурсоснабжения будут заключаться непосредственно между собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающими организациями, а зачисление платы потребителей будет производиться, минуя счета управляющих организаций, на счета поставщиков коммунальных ресурсов. Козак ранее говорил, что законопроект может быть принят в весеннюю сессию.
Отопительный сезон открыт
"По итогам прошлого года таких организаций было выявлено 97, есть факты, когда УК, имея огромную задолженность перед ресурсосберегающими организациями, занимается, например, благотворительной деятельностью…", — сказал Козак.
В целом, по словам вице-премьера, по состоянию на 20 октября отопительный сезон начат в 75 субъектах РФ, за исключением регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. При этом, в трех областях начало отопительного сезона было сорвано, в частности в Свердловской и Иркутской областях, сейчас ситуация находится под контролем.
"До 1 ноября все без исключения (регионы) должны завершить полностью работу по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону, получить паспорта готовности всех муниципалитетов", — добавил вице-премьер.
Медведев отметил, что люди должны быть обеспечены теплом и электричеством без перебоев.