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Экономика

Медведев призвал продвигать законопроект о прямых договорах в ЖКХ

15:5023.10.2017
(обновлено: 16:03 23.10.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкДмитрий Медведев. Архивное фотоДмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал разобраться с проблемой долгов управляющих компаний за коммунальные услуги и продвигать законопроект о прямых договорах между потребителями и ресурсоснабжающими организациями в сфере ЖКХ.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Козак: закон о прямых договорах в ЖКХ могут принять в весеннюю сессию
Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Козак на минувшей неделе, долги российских управляющих многоквартирными домами компаний превышают 250 миллиардов рублей при том что уровень собираемости платежей за ЖКХ с населения составляет более 95%.

"Нужно разбираться с проблемой задолженности за услуги, которые были оказаны в предыдущем сезоне. В частности, нужно обратить внимание на ситуацию, она абсолютно вопиющая, когда люди платят за услуги ЖКХ, причем платят вовремя, а дом из-за недобросовестности управляющей компании отключается от теплоснабжения. Это абсолютно недопустимо, на это необходимо реагировать как по линии исполнительной власти, так и по линии прокурорского и иного воздействия", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Козак в свою очередь констатировал, что долги в сфере ЖКХ растут и остановить этот процесс пока не удается, и подчеркнул, что вопрос требует системных мер. "В настоящее время… подготовлен законопроект, который предусматривает возможного прямого перечисления всех средств от потребителей ресурсоснабжающим предприятиям, чтобы управляющие компании не могли просто распоряжаться, прикасаться к этим деньгам. В ближайшее время надеемся, что внесем в правительство и внесем в Государственную думу", — сказал Козак.

Премьер-министр Медведев отметил, что необходимо провести проверки деятельности управляющих компаний. "Эти управляющие компании, они, видимо, забывают, что оперируют деньгами граждан, это же не их деньги и не кредитные деньги, как правило. Это деньги, которые они собирают, и закон действительно этот нужно продвигать, потому что в ряде случаев это звено — оно излишне, абсолютно. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры?" — подчеркнул премьер.

Подготовленные поправки в Жилищный кодекс РФ предполагают, что договоры ресурсоснабжения будут заключаться непосредственно между собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающими организациями, а зачисление платы потребителей будет производиться, минуя счета управляющих организаций, на счета поставщиков коммунальных ресурсов. Козак ранее говорил, что законопроект может быть принят в весеннюю сессию.

Отопительный сезон открыт

Работа ЖКХ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Козак: главы регионов РФ персонально отвечают за отопительный сезон
Вице-премьер отметил, что Росфинмониторингу было поручено по тем УК, которые имеют задолженность, проверить все финансовые операции.

"По итогам прошлого года таких организаций было выявлено 97, есть факты, когда УК, имея огромную задолженность перед ресурсосберегающими организациями, занимается, например, благотворительной деятельностью…", — сказал Козак.

В целом, по словам вице-премьера, по состоянию на 20 октября отопительный сезон начат в 75 субъектах РФ, за исключением регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. При этом, в трех областях начало отопительного сезона было сорвано, в частности в Свердловской и Иркутской областях, сейчас ситуация находится под контролем.

"До 1 ноября все без исключения (регионы) должны завершить полностью работу по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону, получить паспорта готовности всех муниципалитетов", — добавил вице-премьер.

Медведев отметил, что люди должны быть обеспечены теплом и электричеством без перебоев.

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