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Экономика

На форуме во Владивостоке показали макет летающего авто и умный шлем

14:4723.10.2017
(обновлено: 14:48 23.10.2017)
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© Предоставлено дальневосточным конструкторским бюро "4232"Макет электромобиля дальневосточного конструкторского бюро 4232Макет электромобиля дальневосточного конструкторского бюро 4232
© Предоставлено дальневосточным конструкторским бюро "4232"

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости, Светлана Задёра. Разработчики представили 23 октября, в первый день форума IT-сообщества "Русский MeetUp" во Владивостоке, макеты летающей машины и экомобиля, шлемы и маски с микрокомпьютерами для дайверов и мотоциклистов, крыло для полетов, а также рассказали о возможностях рисования в виртуальной реальности (VR).

Летающая машина

Меньше года ушло у участников дальневосточного конструкторского бюро "4232" на создание проекта летающей машины Furia N1. На выставке она представлена в виде миниатюрного макета. По мнению разработчиков проекта, у них получилось создать максимально похожий внешне на автомобиль транспорт с возможностью полета. По их мнению, на мировом рынке то, что называется летающим автомобилем, больше похоже на самолет или квадрокоптер.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Наш автомобиль не будет подниматься как вертолет, но он сможет преодолевать препятствия в черте города, но не между городами. Он сможет пролететь где-то пять минут. Если будут поставлены задачи сделать что-то в стиле "Черной молнии" (российский супергеройский фильм о летающем автомобиле — ред.), мы готовы начать работу, но пока такой задачи не стоит", — рассказал корреспонденту РИА Новости один из участников дальневосточного конструкторского бюро "4232" Константин Кравцов.

Автомобиль вместит только двух человек, багажник в модели не предусмотрен — на его месте будет реактивная установка, при этом его габариты позволят ездить по обычным дорогам. Корпус реальной модели будет сделан из углепластика, по мнению Кравцова, это самый прочный, легкий и доступный материал. Создание и тестирование такого транспорта стоит очень дорого, разработчик рассчитывает, что на форуме проект заинтересует инвесторов.

"Проект, а не реальная модель летающего автомобиля здесь представлен только лишь по той причине, что изготовление полноценного автомобиля — это очень дорогая затея. Это автомобиль, который не будет у каждой семьи со средним доходом. Сейчас же вертолет не далеко не у каждой семьи, а ведь они придуманы очень давно и купить их вполне реально, но очень дорого", — рассказывает один участников дальневосточного конструкторского бюро "4232".

"Я не рассчитываю, что у нас будет будущее в стиле "Пятого элемента". Ближайшие лет 150 летающие автомобили не будут широко распространены. Наша модель — это просто один из шагов вперед", — сказал Кравцов.

© Предоставлено дальневосточным конструкторским бюро "4232"Летающий автомобиль FURIA N1 дальневосточного конструкторского бюро "4232"
© Предоставлено дальневосточным конструкторским бюро "4232"
Летающий автомобиль FURIA N1 дальневосточного конструкторского бюро "4232"

Экомобиль

Макет экологичного трехколесного автомобиля — самая крупная модель на первом дне форума. По словам разработчиков, новых технологий в нем немного. Он работает по принципу электромобиля, но еще есть возможность получения энергии от солнечной батареи и человеческой силы.

"Есть технологии, когда человеку приходится крутить педали, но это примитивно. Нужен генератор, который позволит использовать человеческую силу, но эта технология будет использоваться только вынужденных мерах: когда совсем не останется энергии и транспорт встанет, но нужно будет продолжать движение", — рассказал Кравцов.

Проект машины позволяет разместить на крыше солнечные батареи, которые смогут компенсировать около 20% энергии. В машине поместятся два человека.

"На самом деле, такой транспорт не пустят на дороги общего пользования. Наши законы не позволят его зарегистрировать. Поэтому есть большое желание внедрить наши автомобили на территории кампуса ДВФУ ", — отметил Кравцов.

Десантное крыло и высокотехнологичные шлемы

В полную величину на выставке представлено десантное крыло для экстремального отдыха. Бюро разработало двигатель, но на выставку его не привезли.

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"Пока это используется только в Арабских Эмиратах. На блок крыла крепятся четыре реактивных двигателя, которые позволяют с помощью него пролететь горизонтально 30 километров", — рассказал Кравцов, отметив, что его можно использовать в военных целях.

Помимо автомобилей дальневосточное конструкторское бюро "4232" представило шлемы для мотоциклистов и дайверов. В них встроены камеры, микрокомпьютеры с интернетом и GPS, а также мобильная связь.

"Мы всеми разработками занимаемся во Владивостоке. Проблема в том, что тут не ни одного специализированного центра, чтобы там можно было заниматься разработками и воплощением в жизнь проектов. Такой центр мы мечтаем создать, пока у нас несколько лабораторий в городе", — подытожил Кравцов.

© Фото предоставлено дальневосточным конструкторским бюро "4232"Прототип маски с внешним микрокомпьютером дальневосточного конструкторского бюро "4232"
© Фото предоставлено дальневосточным конструкторским бюро "4232"
Прототип маски с внешним микрокомпьютером дальневосточного конструкторского бюро "4232"

Виртуальная реальность для художников

Лаборатория "Виртуально реальности" на выставке форума дала возможность участникам попробовать рисовать в виртуальной реальности в программе Tilt Brush, которую создала компания Google.

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"Свой рисунок можно добавить в создаваемые игры, сделать из них 3D-модели. Это приложение можно применить почти во всех сферах деятельности: архитектура — можно моделировать, дизайн — можно рисовать. Это очень удобно и быстро. Если нужно что-то красиво и детально прорисовать, то потребуется 3-4 часа. Я рисовал волка, он был детально прорисован — каждая волосинка. Этого волка потом можно добавить в игру, дать ему анимацию", — лаборант лаборатории "Виртуально реальности" Павел Трофимчук.

Форум "Русский MeetUp" открылся в ДВФУ во Владивостоке в понедельник. Участникам форума проведут лекции про технологии виртуальной реальности и блокчейну, машинному обучению, кибербезопасности, IT в медицине и образовании, цифровому производству, робототехнике и IT-предпринимательству.

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