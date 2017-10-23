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Экономика

Бизнес предложил включить в НДФЛ пенсионный взнос с высоких зарплат

14:2323.10.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРабота налоговой инспекции в Москве. Архивное фотоРабота налоговой инспекции в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Организация предпринимателей "Деловая Россия" предлагает включить регрессивную часть взноса в Пенсионный фонд РФ в размере 10%, который сейчас уплачивают работодатели за работников с зарплатами выше предельного облагаемого уровня – так называемый "хвост" — в состав подоходного налога, который граждане платят сами. Такие предложения содержатся в заключении Института экономики роста имени Столыпина и "Деловой России" на проект федерального бюджета на 2018-2020 годы.

Работа в офисе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Поступающий в ПФР взнос 10% (с суммы дохода, превышающего предельное значение) не имеет страхового характера", — отмечают авторы заключения. "В отношении этого взноса не ведется персонифицированный учет, его уплата работодателем ни в какой степени не увеличивает страховые пенсионные права сотрудника", — поясняется в документе.

"Поскольку взнос обладает всеми признаками налога, предлагается рассмотреть возможность встраивания его в конструкцию НДФЛ", — говорится в заключении.

Общий размер страховых взносов в России составляет сейчас 30% от зарплаты работника: 22% работодатель платит в Пенсионный фонд, 5,1% — на обязательное медицинское страхование в ФОМС и 2,9% — на социальное страхование в ФСС. Но эти ставки применяются только к зарплатам в пределах установленного уровня. В 2017 году он составляет 876 тысяч рублей в год — для взноса в ПФР. Зарплаты выше этого уровня облагаются обязательным пенсионным взносом по ставке 10% — именно его "Деловая Россия" хочет переложить на работника.

Медицина и ФСС

На дополнительном пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Страховой взнос в ФОМС, по мнению "Деловой России", также не обладает страховой природой, поскольку отсутствует максимальный размер дохода, с которого уплачивается взнос.

"В результате, размер уплачиваемого сбора существенно варьируется в зависимости от зарплаты, при этом наибольшая нагрузка возникает у компаний с большим штатом высокооплачиваемых сотрудников, создающих высокую добавленную стоимость", — отмечают авторы. При этом объем "страховки" — предоставляемых медицинский услуг — одинаков для всех граждан РФ.

"Для частичного восстановления страховой природы взноса (следует – ред.) предоставить возможность компаниям уменьшать сумму взноса в ФОМС на часть понесенных ими расходов на квалифицированные программы ДМС для своих сотрудников. Таким образом, работодатель существенно сокращает вероятность обращения сотрудников за медицинской помощью по программе ОМС и, в результате, снижает нагрузку на страховую систему", — говорится в документе.

Эксперты высказали замечания и к взносу на обязательное социальное страхование. Как в случае с пенсионным взносом, здесь также установлен порог отсечения: в 2017 году взносом облагается только зарплата не выше 755 тысяч рублей.

По мнению бизнес-сообщества, часть расходов ФСС не соответствует целям и задачам фонда, не обладает страховой природой. Они предлагают снизить размер страхового взноса в ФСС.

"Уже несколько лет подряд фонд в части данного тарифа является профицитным", — напоминают эксперты.

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