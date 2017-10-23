ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий на 185 аукционах, сообщает служба.
Торги прошли в 2015-2017 годах в 11 регионах и завершились минимальным снижением начальной цены контрактов. ФАС подчеркнула, что ряд компаний признали участие в картеле.
Ведомство назвало пресечения подобных случаев "одним из приоритетных направлений работы", поскольку эти вопросы имеют "серьезное общественное значение".
В августе Владимир Путин поручил ФАС совместно с силовыми ведомствами разработать программу мер по пресечению работы картелей. Также, при необходимости, должен быть создан соответствующий межведомственный координационный орган.