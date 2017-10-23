ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий на 185 аукционах, сообщает служба.

Участников закупок на поставку эндопротезов, имплантов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и других медицинских изделий — ООО "ЗетМед", ООО "ОМТ", ООО "Орнел" и индивидуальный предприниматель — подозревают в антиконкурентном соглашении почти на миллиард рублей.

Торги прошли в 2015-2017 годах в 11 регионах и завершились минимальным снижением начальной цены контрактов. ФАС подчеркнула, что ряд компаний признали участие в картеле.

Ведомство назвало пресечения подобных случаев "одним из приоритетных направлений работы", поскольку эти вопросы имеют "серьезное общественное значение".

Летом ФАС выразила обеспокоенность новым видом нарушения конкуренции: картельные соглашения могут заключать не сами компании, а специальные компьютерные программы. Глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что необходимо менять законодательство в этой сфере.

В августе Владимир Путин поручил ФАС совместно с силовыми ведомствами разработать программу мер по пресечению работы картелей. Также, при необходимости, должен быть создан соответствующий межведомственный координационный орган.