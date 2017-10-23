СМИ узнали о новых ограничениях для санируемых банков

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Банки, попавшие под санацию ЦБ РФ, не смогут привлекать новые средства госкомпаний, госкорпораций, стратегических предприятий, а также деньги бюджета и внебюджетных фондов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
В настоящее время "Открытие" и Бинбанк, которые входят в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.
Представитель ФАС на запрос издания не ответил. Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор договорился с правительством. Но он делает акцент на другом: госсредства из банков под управлением Фонда консолидации, невзирая на временные ухудшения финансовых показателей, изыматься не будут. Ведь докапитализация банков гарантирована регулятором.
Этот рынок между банками давно уже поделен – большая часть госсредств находится в госбанках, говорит член правления одного из них. Если бы банкам ЦБ разрешили держать эти средства, мог бы случиться и переток, не исключает он. По сути, это конфликт позиций ЦБ и Минфина, из-за которого банкам фонда придется активно привлекать средства населения, а это будет заметно тормозить снижение крупными частными игроками процентных ставок по вкладам, полагает другой госбанкир: "То есть банки не смогут снижать ставки по депозитам, что сократит их маржу и скажется и на ставках по кредитам, и на прибыли".