СМИ узнали о новых ограничениях для санируемых банков

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Банки, попавшие под санацию ЦБ РФ, не смогут привлекать новые средства госкомпаний, госкорпораций, стратегических предприятий, а также деньги бюджета и внебюджетных фондов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

По его словам, им будет дозволено ограничиться теми средствами, которые были размещены на момент принятия решения о санации. Как сообщил изданию Моисеев, это решение необходимо для сохранения конкуренции. По его словам, ЦБ поддержал это предложение Минфина.

В настоящее время "Открытие" и Бинбанк, которые входят в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

"Неправильно, чтобы эти банки конкурировали с частными банками за новые деньги госкомпаний, за новые ресурсы в экономике. Потому что им будут доверять просто так, потому что там Центробанк", – объясняет Моисеев. Он надеется, что соответствующие поправки будут приняты в ближайшее время. Другие вопросы конкуренции "живых" банков с оказавшимися под контролем ЦБ в правительстве не обсуждали, добавил Моисеев.

Представитель ФАС на запрос издания не ответил. Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор договорился с правительством. Но он делает акцент на другом: госсредства из банков под управлением Фонда консолидации, невзирая на временные ухудшения финансовых показателей, изыматься не будут. Ведь докапитализация банков гарантирована регулятором.

У "ФК Открытие" было около 52 миллиардов рублей госсредств (деньги ЦБ и АСВ не учитываются), у Бинбанка — 9,4 миллиарда рублей, пишет газета, ссылаясь на обзор Fitch за восемь месяцев этого года. Для санируемых банков деньги государства и его структур – незначительные суммы, отмечает аналитик Fitch Александр Данилов.

Этот рынок между банками давно уже поделен – большая часть госсредств находится в госбанках, говорит член правления одного из них. Если бы банкам ЦБ разрешили держать эти средства, мог бы случиться и переток, не исключает он. По сути, это конфликт позиций ЦБ и Минфина, из-за которого банкам фонда придется активно привлекать средства населения, а это будет заметно тормозить снижение крупными частными игроками процентных ставок по вкладам, полагает другой госбанкир: "То есть банки не смогут снижать ставки по депозитам, что сократит их маржу и скажется и на ставках по кредитам, и на прибыли".