Инвестор начинает строительство первого в ДФО завода по утилизации машин

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Корпорация Arai Shoji Co. Ltd., реализующая совместно с ГК "Сумотори" проект TerminaTOR в ТОР "Надеждинская", приступает к строительству первого на Дальнем Востоке завода по утилизации автомобилей, сообщает администрация Приморья.

Соглашение о строительстве первого на Дальнем Востоке завода по утилизации и глубокой переработке подержанных автомобилей было подписано в сентябре "на полях" третьего Восточного экономического форума. Совместный проект российской компании "Сумотори" и японских корпораций Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts получил название "ТерминаТОР".

"Резидент завершил проектирование и вышел на строительную площадку, где ведутся подготовительные работы и планировка территории. В среду, 25 октября, на площадке ТОР "Надеждинская" состоится торжественная церемония запуска проекта, приуроченная к началу строительства предприятия", — говорится в сообщении.

По словам главы компании Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо, в Приморском крае зарегистрировано более 1,2 миллиона автомобилей, четверть из которых – старше 20 лет, и сегодня в регион ежемесячно импортируются около 5 тысяч подержанных японских машин. Всего на Дальнем Востоке в утилизации нуждаются более 1 миллиона автомобилей, это станет возможным после создания специализированного предприятия, заявил бизнесмен.

По его словам, новый завод будет осуществлять глубокую переработку деталей автомобиля, часть материалов будет использоваться вторично и отправляться на экспорт. Акцент будет сделан на экологичность производства.