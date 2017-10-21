Томаты едут. Новак назвал дату отмены ограничений на ввоз овощей из Турции

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. C 1 ноября Россия снова будет ввозить турецкие томаты. Об этом, заявил глава Минэнерго, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

"Я напомню, что по помидорам решение принципиальное принято, что с 1 ноября будет разрешено ввозить 50 тысяч тонн томатов в РФ, но в настоящее время ещё идут процедуры согласования постановления соответствующего", — заявил он.

Политик уточнил, что скорость принятия этого постановления будет зависеть в том числе от действий турецких коллег "по снятию бюрократических барьеров".

Новак также заявил, что Москва и Анкара продолжат работать над снятием ограничений в сельском хозяйстве между двумя странами. "Мы договорились, что эта работа должна строиться на взаимной основе и будет продолжена", — добавил он.

В октябре министр отмечал, что Россия и Турция должны снимать торговые барьеры, чтобы укреплять сотрудничество. Он отмечал, что в августе правительства двух стран обсуждали запрет на поставки в Турцию российской говядины и мяса птицы.

На цены не повлияют

В четверг глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил журналистам, что поставки турецких томатов никак не повлияют на цены и общее состояние рынка этого продукта в России.

"Турецкие партнеры поставят на наш рынок в результате этих решений около 50 тысяч тонн, это небольшая доля,… уверен, что эти небольшие партии не повлияют ни на ценообразование, ни на объёмы", — заявил он, отметив, что поставки могут начаться с 1 декабря.

Он напомнил, что в настоящий момент Россия импортирует помидоры из Марокко, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии, причем ежегодно ввозится около 500 тысяч тонн. Согласно планам развития отрасли, через 3-4 года российские аграрии смогут на 95% обеспечить страну овощами.

Эмбарго

Россия ввела эмбарго на ввоз турецких томатов в январе 2016 года на фоне обострившихся отношений между Россией и Турцией после того, как турецкий истребитель сбил российский Су-24 в небе над Сирией. Анкара в ответ вводила запретительные пошлины на ввоз российской пшеницы.

Москве и Анкаре быстро удалось восстановить отношения. Тем не менее, запрет на ввоз томатов продолжал действовать вплоть до настоящего момента.