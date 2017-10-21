КАЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает на скорое снятие Турцией ограничений по сельхозпродукции, от этого будет зависеть скорость ответных действий РФ, сообщил журналистам министр энергетики России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

"Мы все-таки считаем, и мы сегодня обсуждали, что наши коллеги в ближайшее время тоже будут снимать эти ограничения. Безусловно, та либерализация, которая идёт в наших отношениях, и возможности по поставкам томатов, гранатов, баклажан, должны носить взаимный характер. И мы сегодня обсуждали этот вопрос и рассчитываем, что наши коллеги эти бюрократические препоны должны будут снять. Скорость нашей либерализации во многом будет зависеть от этого", — подчеркнул Новак.

"Я напомню, что по помидорам решение принципиальное принято, что с 1 ноября будет разрешено ввозить 50 тысяч тонн томатов в РФ, но в настоящее время ещё идут процедуры согласования постановления соответствующего. Мы рассчитываем, что это постановление будет принято как раз до 1 ноября. Но скорость принятия этого постановления будет зависеть, в том числе и от действий наших коллег по снятию бюрократических барьеров, связанных с оформлением счетов-фактур", — пояснил он.

Ранее в октябре Новак отмечал, что в целях развития торгово-экономического сотрудничества РФ и Турция должны снимать торговые барьеры. Министр говорил, что Россия и Турция на заседании межправительственной комиссии в субботу обсудят поставки российской курицы и говядины на турецкий рынок. Он также подчеркивал, что РФ и Турция достигли принципиальной договоренности о допуске на рынок РФ 50 тысяч тонн турецких томатов.

В субботу министр заявил, что поставки томатов из Турции в Россию согласованы профильными ведомствами, могут начаться с 1 ноября. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в начале октября говорил, что Россия может снять в этом году запрет на импорт в РФ турецких томатов, если Турция откроет свой рынок для российского мяса. Россия также с 30 октября разрешила поставки баклажанов и гранатов с 27 предприятий Турции.

В начале октября Анкара ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из РФ. Как сообщали в Минсельхозе РФ, обязательным становится заверение счетов-фактур, представленных в таможенные службы при импорте сельхозпродукции происхождением из России. Ограничения распространяются на нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, твердую пшеницу.