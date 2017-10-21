Россия и Турция продолжат работу по снятию ограничений в АПК

КАЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости. Работа по дальнейшему снятию ограничений в сельском хозяйстве между РФ и Турцией будет продолжена на взаимной основе, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

"Мы договорились продолжить работу по снятию всех ограничений… Мы договорились, что эта работа должна строиться на взаимной основе и будет продолжена", — сказал Новак.

Ранее в октябре Новак отмечал, что в целях развития торгово-экономического сотрудничества РФ и Турция должны снимать торговые барьеры. Министр сообщил, что Россия и Турция на заседании межправительственной комиссии в субботу обсудят поставки российской курицы и говядины на турецкий рынок. Он также подчеркивал, что Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о допуске на рынок РФ 50 тысяч тонн турецких томатов.

Ранее он сообщал, что представители РФ и Турции в августе обсуждали вопрос снятия запретов на поставку в Турцию российской говядины и мяса птицы. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в начале октября заявил, что Россия может снять в этом году запрет на импорт в РФ турецких томатов, если Турция откроет свой рынок для российского мяса.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты, однако запрет на импорт турецких томатов действует до сих пор.