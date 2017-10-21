Новак: протокол по участку "Турецкого потока" на суше подпишут в этом году

КАЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости. Протокол между "Газпромом" и Турцией по сухопутному участку второй нитки "Турецкого потока" планируется подготовить и согласовать до конца года, сообщил журналистам министр энергетики России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

"Мы обсуждали, подробно очень обсуждали. Мы благодарны нашим турецким партнерам, что они уже утвердили отчет о воздействии на окружающую среду, утвердили выход из морской части на сушу. Мы обсуждали необходимость скорейшего согласования до конца года протокола между "Газпромом" и министерством энергетики, касающегося строительства второго участка сухопутной нитки", — сказал Новак.

"Наши турецкие партнеры обещали, что эта работа будет активно вестись, мы надеемся, что они согласуют его до конца года", — сказал Новак, отвечая на вопрос, будет ли подписан соответствующий протокол до конца года.