КАЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости. Протокол между "Газпромом" и Турцией по сухопутному участку второй нитки "Турецкого потока" планируется подготовить и согласовать до конца года, сообщил журналистам министр энергетики России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.
"Наши турецкие партнеры обещали, что эта работа будет активно вестись, мы надеемся, что они согласуют его до конца года", — сказал Новак, отвечая на вопрос, будет ли подписан соответствующий протокол до конца года.