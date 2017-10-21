Россия и Турция рассматривают возможность использования нацвалют в торговле

КАЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости. РФ и Турция рассматривают возможность использования национальных валют при взаиморасчетах, сообщил журналистам министр экономики Турции, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Нихат Зейбекчи.

"Также мы решили, что стоит рассмотреть возможность использовать национальные валюты в торговых отношениях между обеими странами. Думаю, очень серьезный вопрос будет", — сказал он.

"Конечно, стопроцентный переход на использование только наших валют в торговых операциях невозможен, но я думаю, что мы должны стремиться к тому, чтобы увеличить их объем при наших банковских расчетах", — пояснил также Зайбекчи.

В субботу в Казани проходит заседание российско-турецкой межправительственной комиссии под сопредседательством министра энергетики РФ Александра Новака и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.