Турция рассчитывает на ежегодное увеличение товарооборота с Россией на 35%

КАЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Россия и Турция оправились от кризиса в отношениях и вполне могут каждый год наращивать товарооборот на 35%, чтобы к 2020 году достичь намеченных 100 миллиардов долларов, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекджи.

В субботу в Казани проходит заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сопредседателями выступают министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекджи.

"Начиная с 2016 года, две наши страны увеличили объем товарооборота, несмотря на негативный период, который у нас был и вследствие которого мы увидели очень большое падение в нашем обороте внешней торговли", — сказал Зейбекджи в ходе заседания.

Министр выразил мнение, что обе страны оправились от произошедшего и сегодня готовы двигаться в направлении увеличения совместных проектов и объемов товарооборота.

"На 30% у нас увеличился объем (товарооборота) за последние только восемь месяцев. Мы, конечно, понимаем, что еще не достигли тех уровней, которые были между двумя странами до печально известных событий, но думаю, что 35% увеличения ежегодного (товарооборота) — это вполне возможно. И к 2020 году 100 миллиардов долларов — это именно та цифра, которой мы сможем с легкостью достичь, увеличив торговое сотрудничество", — пояснил он.

По словам Зейбекджи, достичь этого получится, если обе страны воспользуются всеми имеющимися возможностями и потенциалом для развития сотрудничества, а также используют возможности совместного инвестиционного фонда для реализации интересных проектов не только на территории двух стран, но и в третьих странах.

При этом министр экономики Турции призвал активнее использовать при взаимных банковских расчетах национальные валюты.