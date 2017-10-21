Турция рассчитывает на ежегодное увеличение товарооборота с Россией на 35%

КАЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Россия и Турция оправились от кризиса в отношениях и вполне могут каждый год наращивать товарооборот на 35%, чтобы к 2020 году достичь намеченных 100 миллиардов долларов, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекджи.
"Начиная с 2016 года, две наши страны увеличили объем товарооборота, несмотря на негативный период, который у нас был и вследствие которого мы увидели очень большое падение в нашем обороте внешней торговли", — сказал Зейбекджи в ходе заседания.
Министр выразил мнение, что обе страны оправились от произошедшего и сегодня готовы двигаться в направлении увеличения совместных проектов и объемов товарооборота.
По словам Зейбекджи, достичь этого получится, если обе страны воспользуются всеми имеющимися возможностями и потенциалом для развития сотрудничества, а также используют возможности совместного инвестиционного фонда для реализации интересных проектов не только на территории двух стран, но и в третьих странах.
При этом министр экономики Турции призвал активнее использовать при взаимных банковских расчетах национальные валюты.