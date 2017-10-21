Турецкий министр рассказал о совместных с Россией стратегических проектах

КАЗАНЬ, 21 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Россия и Турция могут реализовать совместно много стратегических проектов, в частности в оборонной промышленности и энергетике, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекджи в субботу.

В субботу в Казани проходят мероприятия в рамках заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В частности, состоялась встреча министра экономики Турции с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"У нас очень много стратегических проектов, особенно в области оборонной промышленности, энергетике. Есть очень серьезные проекты, которые мы должны совместно решать", — сказал Зейбекджи в ходе встречи с Миннихановым, говоря о российско-турецком сотрудничестве.

Он отметил, что, несмотря на хорошие отношения между странами, существуют определенные бюрократические вопросы, которые мешают развитию двустороннего сотрудничества.

"Мы стараемся обойти многие санкции, запреты, бюрократические правила, которые не позволяют нам двигаться дальше. Нам надо ускорить решение этих вопросов. С сожалением вынужден сказать, что мы до сих пор не смогли достигнуть своей цели в этом направлении. К сожалению, те события, которые произошли несколько лет назад, до сих пор не позволяют нам каким-то образом выйти за рамки этих запретов", — сказал министр.

Зейбекджи отметил, что лидерами двух стран поставлена задача выйти на товарооборот в 100 миллиардов долларов, добавив, что большая часть этого оборота может быть достигнута за счёт сотрудничества Турции с Татарстаном. В частности, по его словам, турецкая сторона хотела бы сотрудничать с республикой в сфере нефтехимии, строительстве.

"В 2010 году товарооборот между Турцией и Татарстаном превышал 900 миллионов долларов. Как мы сейчас дошли до того, что объем товарооборота не превышает 200 миллионов долларов?.. Что мы такого сделали и что мы пропустили, что мы показываем такой регресс в этой области", — отметил он.

Президент Татарстана согласился с тем, что нынешний объем товарооборота между Турцией и Татарстаном не соответствует возможностям сотрудничества. По мнению Минниханова, Татарстан должен внести серьезную лепту в рост российско-турецкого товарооборота. В частности, по его словам, необходима более глубокая интеграция, особенно в машиностроении, вертолетостроении, перспективны такие отрасли, как строительство, медицинский туризм, совместные проекты в агропромышленном комплексе.

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