Курс биткоина поднялся до исторического максимума в шесть тысяч долларов

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, в пятницу вечером превысил психологическую отметку в 6 тысяч долларов: по состоянию на 18.15 мск биткоин стоил 6,055 тысячи долларов, следует из данных торгов.

Так, по данным биржи Bitfinex, курс криптовалюты на 18.38 мск составлял рекордные за всю историю 6000 долларов за биткоин. При этом в ходе торгов биткоин поднимался в стоимости до отметки в 6,055 тысячи долларов. На остальных биржах криптовалюта также била рекорды — на OKCoin курс составлял 6,046 тысячи долларов, на Poloniex — приближался к шести тысячам и составлял 5,95 тысячи долларов.

В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Достигнув отметки в 4,9 тысячи долларов, криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума биткоин достиг 15 сентября — 3,1 тысячи долларов. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции. На следующий день, 16 сентября, он уже торговался выше 3,5 тысячи долларов, а 18 сентября вернулся к отметке в 4 тысячи долларов.

При этом в пятницу курс появившейся при разделении биткоина криптовалюты Bitcoin Cash показывает незначительную динамику. По данным торговой площадки Coinmarketcap.com, по состоянию на 18.40 мск он снижался на 0,5% — до 328,76 доллара. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum незначительно росла на 0,03% — до 310,67 доллара.

Капитализация рынка криптовалют в целом по актуальному состоянию торгов составляла около 174,82 миллиарда долларов. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигала 2 сентября — тогда она составила 179,8 миллиарда долларов.

При этом капитализация биткоина в ходе торгов прошлой недели поднялась до 96,7 миллиарда долларов, превысив капитализацию американских банков Goldman Sachs и Morgan Stanley. Сейчас его капитализация оценивается уже в 99,36 миллиарда долларов. На втором месте держится Ethereum с капитализацией 29,65 миллиарда долларов. На третьем месте криптовалюта Ripple — ее капитализация составила 8 миллиардов долларов. На четвертом месте — Bitcoin Cash с капитализацией 5,6 миллиарда долларов.