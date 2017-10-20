Минсельхоз подготовил документы для начала поставок томатов из Турции

ГОРКИ, 20 окт — РИА Новости. Минсельхоз РФ уже подготовил документ о снятии ограничений на поставки томатов из Турции, импорт может начаться в ноябре-декабре, сообщил РИА Новости в пятницу после заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам глава аграрного министерства Александр Ткачев.

"Минсельхоз подготовил соответствующий проект постановления правительства о снятии ограничений на поставки томатов и планируем, что в ноябре-декабре уже начнутся первые поставки", — сказал Ткачев.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты, однако запрет на импорт турецких томатов действует до сих пор.