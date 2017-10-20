СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров пригласил участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов работать и развивать инновации в России.

"Я искренне считаю, глубоко верю, что Россия сегодня, в 2017 году — это одно из лучших мест в мире для того, чтобы вы могли реализовать здесь самые смелые технологические идеи, воплотить свои инновации в жизнь и получить в том числе поддержку от самых разных государственных структур", — сказал Никифоров, выступая на фестивале.

"Многие вещи сегодня совершенно не предусмотрены традиционным юридическим языком. Те же беспилотные автомобили, как начать их тестировать на улицах наших городов. Кто будет нести ответственность, если случится ДТП… таких примеров можно привести десятки. Мы должны вместе с вами придумать и найти ответы на все такие вызовы и сделать так, чтобы Россия была одним из лучших мест и развивать эту экосистему именно здесь", — продолжил он.

"Приглашаю всех вас жить, работать и развиваться в нашей стране", — заявил министр.

Никифоров напомнил, что в настоящее время в России насчитывается порядка полумиллиона программистов. В США, по его данным, 4 миллиона IT-специалистов, в Индии — 3 миллиона, а в Китае — 2 миллиона. "Нам как минимум нужен свой один миллион программистов", — заключил он.

"Я уверен, что из 25 тысяч участников 2,5 тысячи точно задумаются над тем, чтобы переехать в Россию. А 1,25 тысячи точно переедут. И это, может быть, даже самые скромные оценки", — добавил он позже на пресс-конференции.