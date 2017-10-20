Суд перенес дело по иску Siemens к структурам "Ростеха" по турбинам

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 24 октября в предварительном заседании по иску российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" — ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец — ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — "Силовым машинам"). Перерыв объявлен по ходатайству истца, который попросил время для подготовки позиции по заявленному ранее ходатайству ответчиков о приостановлении производства по делу.

Иск поступил в арбитраж 13 сентября, в нем "дочка" Siemens требует признать недействительным контракт, реквизиты которого в материалах суда пока не уточняются, и истребовать имущество из незаконного владения.

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