Россия в 2017 году экспортирует продукции автопрома почти на $3 млрд

ГОРКИ, 20 окт — РИА Новости. Россия с начала года уже экспортировала автомобилей и автокомпонентов за рубеж на сумму 1,8 миллиарда долларов, по итогам года 2017 года ожидает показателя на уровне около 3 миллиардов долларов, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если говорить про автопром — это уже 1,8 миллиарда долларов, включая грузовые, легковые машины, легкокоммерческие, это в том числе автокомпоненты, которые экспортируются с территории нашей страны. И мы ориентируемся на общий объем поставок по этому направлению около 3 миллиардов долларов по 2017 году", — рассказал он.