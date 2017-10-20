Дворкович считает позитивной "болезнь" Путина цифровыми технологиями

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Системные процессы в России зачастую происходят только после сигнала сверху, и поэтому хорошо, что президент РФ Владимир Путин "заболел" цифровизацией, это магистральный путь движения любой страны в современном мире, считает вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Россия — страна, в которой без сигнала сверху мало что системное происходит…. Очень хорошо, что президент "заболел" цифровизацией — он продвигает эти идеи и искренне считает, что это магистральный путь развития страны и мира в целом", — заявил Дворкович, выступая на одной из площадок Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

По словам Дворковича, России просто не удастся быть конкурентоспособной, если не развивать технологии в ближайшие пять-десять лет, и есть риск безнадёжно отстать от остального мира.

Вице-премьер отметил, что развитие цифровых технологий несет в себе и другие риски — риски нарастания конфликта поколений, ведь молодые люди буквально живут в цифровом мире. "По-другому уже быть не может, и если все остальные будут пытаться противодействовать или не следовать — разрыв (поколений – ред.) будет нарастать, страна будет стоять на месте", — считает он.

"Что произошло, например, в Англии — Brexit — всем известно, как это случилось. Премьер-министр рискнул и объявил референдум, и долго шли дебаты, опросы и так далее. Результат известен — Великобритания проголосовала за Brexit. Если посмотреть на более подробные данные референдума, то старшее поколение проголосовало за Brexit, молодое поколение хотело оставаться в Европе. Я думаю, что это разделение присуще практически любому вопросу, в том числе и цифровой экономике", — пояснил он.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.