Орлов: регионы стран БЕАР имеют широкие перспективы сотрудничества

АРХАНГЕЛЬСК, 20 окт — РИА Новости. Расширение географии Баренцева сотрудничества, а также грядущий в 2018 году 25-летний юбилей подписания декларации о сотрудничестве в Баренцевом Евроарктическом регионе свидетельствуют о широких перспективах, высокой степени доверия и стабильности, существующих в отношениях между регионами стран-партнеров БЕАР, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В Архангельске состоялась XVI министерская сессия Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии.

"Наше видение нового этапа Баренцева сотрудничества заключается в поиске совместных взаимовыгодных решений для привлечения и объединения национальных и региональных ресурсов, способствующих социально-экономическому росту в регионах-участниках, созданию привлекательных для проживания и развития бизнеса зон в Баренцевом регионе", — приводит пресс-служба областного правительства приветственные слова Орлова к участникам сессии.

Архангельская область — активный участник Баренцева Регионального Совета, в 2013-2015 годах исполняла роль его председателя. На заседании БРС в столице Поморья 18 октября председательство в совете перешло от финской провинции Кайнуу к норвежской губернии Финнмарк.

Перед открытием министерской сессии губернатор Архангельской области представил научный, экономический, культурный и человеческий потенциал региона на встрече с главами делегаций Баренцева/Евроарктического региона.

"Поморской земле есть чем гордиться: здесь построены крупнейшие в России и Европе Северодвинские верфи, создаются инновационные проекты в ЛПК, выращивается элитный семенной картофель, развивается переработка морских водорослей и многое другое. Дополнительно к традиционным сферам экономики серьёзное развитие приобретает горнодобывающий комплекс, Это, в частности, наши алмазные проекты на месторождениях имени М.В. Ломоносова и имени В. Гриба. В год празднования 80-летия Архангельской области в недрах региона найден уникальный алмаз весом более 180 карат", — привели в пресс-службе слова Орлова на встрече.

Глава региона также отметил особую роль научного сообщества Поморья: Северного Арктического федерального университета, Северного государственного медицинского университета, научно-исследовательских институтов. "Арктика — это проверка на прочность передовых технических решений, в основе которых лежат научные знания, подкрепленные практикой на уникальных предприятиях региона", — заключил Орлов.

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