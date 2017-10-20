Дума приняла законопроект о предотвращении незаконных валютных операций

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении внесенный правительством законопроект, направленный на предотвращение незаконных валютных операций.
Сейчас при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
За осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, законопроектом уточняется административная ответственность. Для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — дисквалификация на срок от полугода до трех лет.
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее также пояснял, что поправками ко второму чтению уточняется, что во внешнеторговом контракте должен быть указан срок исполнения сторонами обязательств, уточняются также форма и сроки сообщения заявителю решения об отказе в осуществлении валютной операции.