"Сбербанк" договорился с Интерполом о сотрудничестве по киберугрозам

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. "Дочка" Сбербанка заключила соглашение с Интерполом о сотрудничестве и совместных расследованиях в области киберугроз, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов, выступая на сессии "Кибербезопасность — как защититься в мире киберугроз" в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Вчера появилось сообщение на ленте Интерпола, о том, что наша дочерняя компания Bi.Zone заключила прямое соглашение с Интерполом о двустороннем сотрудничестве", — сообщил Кузнецов.

"И сегодня наша компания Bi.Zone будет участвовать в расследованиях, которые проводятся по линии Интерпола. Большое событие, потому что это признание нашей компетенции в области кибербезопасности", — добавил он.

В рамках данного соглашения Bi.Zone будет оказывать оперативную поддержку деятельности Интерпола по борьбе с преступлениями в киберпространстве и предоставлять международной организации актуальные данные о новейших угрозах и деятельности организованных преступных групп. "Соглашение между Интерполом и Bi.Zone — это гигантский шаг вперед в нашей совместной борьбе против глобальной киберпреступности", — заявил Кузнецов. "Объединяя усилия и ресурсы с такой организацией, как Интерпол, мы становимся еще ближе к достижению нашей общей цели — безопасного цифрового пространства", — добавил он.

"Во времена глобальной цифровой революции проблема киберпреступлений выходит на передний план нашей повседневной жизни. В таких условиях становится очевидно, что решение данной проблемы является невозможным без организации постоянного международного сотрудничества между государственным и частным сектором, — отметил Дмитрий Самарцев, директор Bi.Zone, слова которого приводит пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк в начале октября выпустил первый в РФ продукт страхования рисков кибербезопасности, технологическим партнером компании "Сбербанк страхование" в области кибербезопасности выступает компания Bi.Zone. Сбербанк создал дочернюю компанию "Безопасная информационная зона" ("Бизон", Bi.Zone), занимающуюся анализом киберугроз и тестированием систем безопасности крупнейшего российского банка в 2016 году.