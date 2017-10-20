На саммите ЕС не обсуждают "Северный поток-2", сообщил хорватский премьер

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Лидеры стран ЕС на саммите в четверг и пятницу не обсуждают перспективы реализации газопровода "Северный поток-2", этот вопрос не значится в повестке, сообщил журналистам премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
"Вчера не было никаких дебатов по "Северному потоку-2", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг премьер-министр Польши Беата Шидло сообщила журналистам, что подняла тему "Северного потока-2" на саммите ЕС. Она сообщила, что ее "голос в дискуссии был поддержан другими главами правительств, а также значение этой темы поддержал господин председатель (Евросовета) Дональд Туск". Премьер также заявила, что "продолжение этой инвестиции угрожает не только энергетической независимости всей Центральной и Восточной Европы, но и подрывает энергетическую безопасность всего региона".
Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что России пытаются чинить препятствия в прокладке новых энергомаршрутов — "Южного" и "Северного потоков", — хотя диверсификация поставок газа экономически эффективна, выгодна Европе и служит укреплению безопасности.
Еврокомиссия стремится распространить на будущий газопровод ряд правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает. Летом ЕК одобрила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Этот мандат должен утвердить Совет ЕС, но пока этого так и не произошло, в том числе потому, что не все страны поддерживают проект мандата.