На саммите ЕС не обсуждают "Северный поток-2", сообщил хорватский премьер

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Лидеры стран ЕС на саммите в четверг и пятницу не обсуждают перспективы реализации газопровода "Северный поток-2", этот вопрос не значится в повестке, сообщил журналистам премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

"Вчера не было никаких дебатов по "Северному потоку-2", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Пленкович отметил, что "этот проект развивается уже очень давно, он давно в повестке, комиссия участвует в более широком обсуждении по этому вопросу, на повестке дня сегодняшнего саммита он не стоит".

В четверг премьер-министр Польши Беата Шидло сообщила журналистам, что подняла тему "Северного потока-2" на саммите ЕС. Она сообщила, что ее "голос в дискуссии был поддержан другими главами правительств, а также значение этой темы поддержал господин председатель (Евросовета) Дональд Туск". Премьер также заявила, что "продолжение этой инвестиции угрожает не только энергетической независимости всей Центральной и Восточной Европы, но и подрывает энергетическую безопасность всего региона".

Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что России пытаются чинить препятствия в прокладке новых энергомаршрутов — "Южного" и "Северного потоков", — хотя диверсификация поставок газа экономически эффективна, выгодна Европе и служит укреплению безопасности.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против проекта выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Еврокомиссия стремится распространить на будущий газопровод ряд правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает. Летом ЕК одобрила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Этот мандат должен утвердить Совет ЕС, но пока этого так и не произошло, в том числе потому, что не все страны поддерживают проект мандата.