"Ъ" узнал, что Fortum готова поддержать Uniper в проекте "Северный поток-2"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Fortum, став основным акционером Uniper, готов поддержать компанию в проекте "Газпрома" по строительству трубопровода "Северный поток-2", сообщил президент и главный исполнительный директор Fortum Пекка Лундмарк в интервью газете "Коммерсант".

Ранее в октябре финская энергокомпания Fortum Oyj и немецкий концерн E.ON сообщили о подписании соглашения о продаже на открытых торгах доли E.ON в международной энергетической компании Uniper за 3,76 миллиарда евро. Fortum заявляла о планах выставить оферту на покупку акций Uniper всем акционерам компании, сумма сделки может составить 8,05 миллиарда евро. Сделка запланирована на начало 2018 года и подлежит одобрению регуляторов.

"Для начала стоит отметить, что Fortum является коммерческим игроком, и поэтому мы не участвуем в политической дискуссии вокруг Nord Stream 2. И конечно, при любых обстоятельствах и раскладе мы будем выполнять все законы и правила, установленные политиками. У Uniper есть серьезные обязательства относительно проекта Nord Stream 2 как части консорциума западноевропейских компаний. И, конечно, как будущий акционер Uniper, мы с абсолютным уважением относимся ко всем обязательствам и готовы поддержать Uniper в этом проекте", — заявил Лундмарк.

По его словам, Fortum инвестирует в Uniper и ожидает, что она сможет выполнить взятые на себя обязательства по "Северному потоку-2" самостоятельно.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".