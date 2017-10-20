Правительство направило два миллиарда рублей на шесть самолетов-амфибий

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Правительство РФ направило два миллиарда рублей на оплату контракта на изготовление и поставку шести самолетов-амфибий Бе-200ЧС для МЧС РФ, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабинета министров.

Согласно документу, средства будут направлены на оплату в 2017 году госконтракта, заключенного с публичным акционерным обществом "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева".

Самолет-амфибия Бе-200ЧС признан одним из самых эффективных в мире в борьбе с природными пожарами. Воздушное судно уникально тем, что оно в режиме глиссирования на открытых водоемах наполняет свои баки 12 тоннами воды и осуществляет ее сброс на очаги пожаров. Самолет обладает высокой скороподъемностью, способностью сбрасывать воду как "залпом", так и последовательным открытием створок водяных баков, возможностью работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах.