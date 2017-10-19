Россия готова предоставить дополнительные объемы газа Хорватии

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что РФ готова предоставить дополнительные объёмы газа Хорватии, что позволит избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля.

В четверг Путин, возвращаясь с заседания клуба "Валдай", заехал в одно из кафе в олимпийском парке, где общались участники фестиваля молодёжи и студентов. Глава государства вошёл неожиданно, как раз в тот момент, когда молодёжь танцевала под аккомпанемент гитары, и был встречен аплодисментами.

Путин расспросил у собравшихся, нравится ли им фестиваль, каковы условия жизни, как они устроились. Разговор, тем не менее, вышел за рамки общей беседы, и молодые люди из разных стран стали задавать президенту вопросы.

Студент из Хорватии попросил президента рассказать о повестке прошедших накануне российской-хорватских переговоров на высшем уровне и Путин ввёл его в курс дела, рассказав даже больше, чем в заявлении журналистам по итогам саммита.

"Мы публично не говорили — сейчас могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объёмы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу", — сказал Путин.

Он добавил, что Россия может сама "построить необходимые сети".

Студент из Бразилии попросил Путина продолжать сотрудничество в рамках БРИКС и усилить работу в этом направлении.

"Удивительно. Я сейчас еду с так называемого Валдайского клуба, где собираются эксперты по международным делам. И там мне тоже задавали этот вопрос. Хочу сказать, что ваш уровень вполне соответствует уровню мировых экспертов в области политики. Они тоже беспокоятся на предмет развития БРИКС, просят поддержать — мы так и будем делать", — сказал Путин.

В конце встречи студенты из Мозамбика и Сербии подарили главе российского государства значки своих стран и сами прикрепили их на лацкан плаща президента. "Для нас это очень важно, потому что именно на такой результат мы рассчитывали: мы рассчитывали, что приедут молодые люди со всего мира, будут общаться друг с другом, наладят прямые контакты, разъедутся и увезут с собой память о том, что эти контакты состоялись именно в России, увезут добрые воспоминания о нашей стране", — сказал Путин.

Он выразил надежду, что молодые люди приедут в Россию ещё раз, а студенты пригласили Путина на закрытие фестиваля, которое состоится через два дня.