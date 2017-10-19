В ГД внесли проект об увеличении штрафов в "Платоне" до 20 тысяч рублей

Автомашина контроля оплаты проезда пользователей, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон, на одной из подмосковных автодорог

Автомашина контроля оплаты проезда пользователей, зарегистрированных в реестре государственной системы взимания платы Платон, на одной из подмосковных автодорог

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает размер штрафов для большегрузных транспортных средств за неоплату проезда по федеральным трассам до 20 тысяч рублей, следует из базы данных нижней палаты.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью КоАП "Несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн".

Законопроектом предлагается увеличить административный штраф за нарушение законодательства о взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, с 5 до 20 тысяч рублей, следует из пояснительной записки.

В проекте закона также предлагается увеличить до шести месяцев срок давности для привлечения к административной ответственности нарушителей законодательства о движении тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств.

На сегодняшний день в госсистеме "Платон" грузоперевозчики зарегистрировали более 905 тысяч большегрузов. В дорожный фонд собрано свыше 34,1 миллиарда рублей. Первые средства от системы правительство РФ направило на неотложный ремонт более тысячи километров самых проблемных дорог в 40 городах и регионах страны.

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.