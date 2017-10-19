РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Роснефть" как пример евразийской интеграции

20:5419.10.2017
(обновлено: 21:17 19.10.2017)
0950
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд Роснефть. Архивное фотоСтенд Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

ВЕРОНА, 19 окт — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, один из главных спикеров и идейных вдохновителей Евразийского экономического форума, который проходит в итальянской Вероне в четверг, по традиции в своем выступлении охватил всю глобальную повестку дня — от экономического сотрудничества стран Евразии до состояния мировых энергетических рынков и развития проектов "Роснефти".

Директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сечин призвал "наводить мосты" на пространстве Евразии

"Интеграционные волны, идущие с востока Евразии, зачастую разбиваются в конкурентных противоречиях между Востоком и Западом. Европа, вслед за США, все чаще увлекается выстраиванием стен вместо создания мостов, а те мосты, которые уже есть, либо перекрывает, либо пытается разрушить", — сказал Сечин, выступая на форуме в Вероне.

Он призвал страны Евразии к созданию глобальных проектов — "связующих мостов", "инфраструктурных, экономических коридоров, от европейского побережья Атлантики и Северного Ледовитого океана до азиатского побережья Тихого и Индийского океанов".

"Роснефть" как образец интеграции

Примером такого "моста", конечно, выступает финальный вариант состава акционеров "Роснефти" — российский "Роснефтегаз" (более 50% акций), британская BP (19,75%), а также международная Glencore (0,5%) и ближневосточная QIA (4,8%), которые будут владеть такими долями после завершения сделки по продаже китайской CEFC 14,16% акций. С таким составом акционеров "Роснефть" может считаться образцом интеграционных процессов на евразийском пространстве, считает Сечин.

Вывеска у штаб-квартиры BP в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Alastair Grant
BP видит экстраординарные возможности для роста в России

Компания участвует в проектах, обеспечивающих продвижение именно евразийской энергетической повестки, отметил он. Так, "Роснефть" является третьим по величине нефтепереработчиком в Германии, активно сотрудничает с европейскими BP и Eni в проектах по добыче нефти, увеличивает поставки нефти в Китай, Японию и Южную Корею, реализует проекты в Индии и Индонезии.

Кроме того, "Роснефть" ищет возможности увеличить свое присутствие на ближневосточном рынке. Обсуждаются совместные проекты с Ираном, в том числе его участие в замещении поставок нефти на НПЗ Essar в Индии. Кроме того, "Роснефть" "серьезным образом" настроена работать в Курдистане, а интерес к проектам в стране — "сугубо практический", отметил Сечин.

Непределенность остается

Несмотря на активное участие "Роснефти" в масштабных проектах, расширение бизнеса сразу на нескольких континентах и смелость в инвестрешениях компании, Сечин констатировал сохранение неопределенности на нефтяном рынке и допустил возможность возникновения дефицита нефти.

"Отрасль по-прежнему лихорадит, целый ряд проектов не реализуется из-за высокой неопределенности, что может привести к невозможности обеспечения растущего спроса на энергоресурсы", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Король улетел. Почему Россия займет место США на Ближнем Востоке

По мнению Сечина, нефтедобывающим странам, ограничивающим добычу нефти, удалось достичь результата — равновесия на рынке нефти. Однако цель реализована не полностью — избыточные запасы нефти еще существуют, а значит, говорить о "переломе" в балансе спроса и предложения на нефтяном рынке пока рано.

"Это равновесие пока хрупкое и неустойчивое — сланцевая добыча США, в которой накоплены большие запасы пробуренных, но незаконченных скважин, может, при соответствующем уровне цен, дать в 2018 году значительный прирост добычи, и вновь дестабилизировать рынок. Поэтому я думаю, нам не стoит в ближайшее время ожидать всплеска нефтяных цен", — сказал Сечин.

Кроме того, дополнительные риски для "ответственных производителей" нефти создают финансовые спекулянты, желание "ряда производителей" максимизировать текущие доходы, и, наконец, санкционные ограничения. Сечин выразил обеспокоенность значительным превышением объема рынка беспоставочных фьючерсных контрактов над рынком, где торгуются физические объемы нефти. "Преобладание финансовых игроков и краткосрочных спекулятивных операций приводит к излишней волатильности ценовых индикаторов. К сожалению, это наносит урон долгосрочным интересам отрасли", — сказал он.

По мнению Сечина, нерациональны и действия некоторых мировых и региональных регуляторов по введению санкционных ограничений. "Риски снятия объемов нефти с рынка по причине искусственных ограничений — это проигрыш для всех", — отметил он.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена