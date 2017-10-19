Греф не видит перспектив создания крипторубля

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф пока не видит перспектив введения в России крипторубля как децентрализованной национальной криптовалюты. По его мнению, крупные государства не заинтересованы в создании национальных криптовалют, но фундаментальная дискуссия об эмиссии денег в мире будет продолжена.

Дискуссия о создании крипторубля активизировалась в последние дни, после того как ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила в Совет Федерации и Госдуму письма с предложением законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты. При этом целый ряд экспертов уже высказались против этой идеи.

"Если вы вкладываете в подтекст вопроса крипторубль как производную от децентрализованной системы майнинга криптовалют, то я думаю, пока такая перспектива не просматривается", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24". "То, что сейчас называется криптоюанем, — кто-то сказал, что будет создан крипторубль, то есть это некая цифровая копия фиатной валюты. Это не имеет ничего общего с технологией блокчейн", — отметил он.

"Когда дискуссия ведется в отношении криптовалют, то это не дискуссия, хорош биткоин или плох, — это дискуссия значительно более фундаментальная, это восходяще-нисходящий способ эмиссии денежной массы", — указал он.

Греф пояснил, что технология блокчейн подразумевает децентрализацию процесса эмиссии, тогда как в мире этот процесс централизован, и государства заинтересованы сохранить контроль над функцией эмиссии и денежной политикой. В этом заключается фундаментальное противоречие. "Пока перспективны внедрения децентрализованной системы эмиссии не очень перспективны. Я в них не очень верю, думаю, что государства с этим будут бороться", — отметил глава Сбербанка.

По его мнению, другая фундаментальная модель денежной эмиссии и денежного предложения в мире возможна, но пока это теория. "Очевидны два тренда: борьба нисходящего тренда с восходящим будет продолжаться. Не думаю, что в ближайшее время мы увидим, что какое-то из крупных государств решится на подобного рода эксперименты (внедрение национальных криптовалют – ред.)", — заключил глава Сбербанка.