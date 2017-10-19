Поставки турецких томатов не повлияют на российский рынок, заявил Ткачев

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Начало поставок турецких томатов в РФ, ожидаемое в декабре, не повлияет на цены и общее состояние рынка этого продукта в России, заявил в четверг журналистам глава Минсельхоза Александр Ткачев.
"Турецкие партнеры поставят на наш рынок в результате этих решений около 50 тысяч тонн, это небольшая доля,… уверен, что эти небольшие партии не повлияют ни на ценообразование, ни на объёмы", — сказал Ткачев.
Он отметил, что "рынок томатов в последнее время сформировался — с турецкими, без турецких томатов, мы продолжаем поддерживать отечественного производителя, развитие мелких собственников и фермерских хозяйств".
Министр напомнил, что сейчас импорт томатов в Россию идёт из Марокко, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии. "Мы каждый год импортируем томатов порядка 500 тысяч тонн", — сказал Ткачев. Глава Минсельхоза заметил, что согласно планам развития отрасли, через 3-4 года российские аграрии смогут на 95% обеспечивать страну овощами.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты, однако запрет на импорт турецких томатов действует до сих пор.