Поставки турецких томатов не повлияют на российский рынок, заявил Ткачев

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Начало поставок турецких томатов в РФ, ожидаемое в декабре, не повлияет на цены и общее состояние рынка этого продукта в России, заявил в четверг журналистам глава Минсельхоза Александр Ткачев.

В среду глава Минэнерго РФ, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак заявил, что Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставках турецких томатов на российский рынок. Поставки могут начаться с 1 декабря с четырех турецких предприятий в объеме 50 тысяч тонн.

"Турецкие партнеры поставят на наш рынок в результате этих решений около 50 тысяч тонн, это небольшая доля,… уверен, что эти небольшие партии не повлияют ни на ценообразование, ни на объёмы", — сказал Ткачев.

Он отметил, что "рынок томатов в последнее время сформировался — с турецкими, без турецких томатов, мы продолжаем поддерживать отечественного производителя, развитие мелких собственников и фермерских хозяйств".

Министр напомнил, что сейчас импорт томатов в Россию идёт из Марокко, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии. "Мы каждый год импортируем томатов порядка 500 тысяч тонн", — сказал Ткачев. Глава Минсельхоза заметил, что согласно планам развития отрасли, через 3-4 года российские аграрии смогут на 95% обеспечивать страну овощами.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты, однако запрет на импорт турецких томатов действует до сих пор.