Общей экономической взаимозависимости не произошло, заявил Путин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Общей экономической взаимозависимости, в которой убеждали апологеты глобализации, не произошло, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"В свое время апологеты глобализации убеждали нас в том, что гарантией от конфликтов и геополитического сотрудничества станет всеобщая экономическая взаимозависимость. Увы, этого не произошло. Больше того, противостояние усложнилось", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии форума "Валдай".

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>